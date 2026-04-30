Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предусматривалась постановлением Кабинета Министров Украины №341 о дополнительной одноразовой доплате в размере 1500 гривен для части граждан, сообщает Politeka.
Решение было принято 18 марта. Документ определил порядок предоставления адресной денежной помощи для ВПЛ в Киевской области в апреле 2026 года.
Средства назначались тем людям, которым по состоянию на 1 апреля уже была установлена пенсия или государственные социальные выплаты. Для большинства пенсионеров действовало требование по доходу.
Общий размер пенсии вместе с надбавками, доплатами и повышениями не должен превышать 25 950 гривен. Именно при таком условии человек сохранял право на получение единовременной выплаты.
Доплата распространялась на получателей страховых пенсий по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца.
Также ее начисляли получателям пенсий за выслугу лет и специальных пенсий для госслужащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых и военнослужащих.
Отдельный порядок действовал для людей, принимавших непосредственное участие в защите Украины, а также для членов семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников.
В этот список включили и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Для таких категорий размер пенсии не влиял на право на получение средств.
Также денежная помощь для ВПЛ в Киевской области касалась граждан, получающих государственные социальные выплаты.
Речь идет о поддержке на проживание внутренне перемещенным лицам, поддержке малообеспеченных семей, базовой социальной помощи, выплатах лицам без права на пенсию и людям с инвалидностью.
