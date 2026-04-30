Прогноз погоди в Одесі на травень вказує на поступовий перехід регіону до літніх умов із помірним потеплінням та нестабільними опадами протягом місяця, передає видання Politeka.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Синоптики очікують, що середня температура повітря у травні 2026 року становитиме близько 15,1° тепла. Кількість опадів прогнозується на рівні приблизно 44 мм, що відповідає типовим сезонним показникам для цього періоду.

Фахівці зазначають, що травень в Одеській області традиційно є перехідним етапом між весною та літом. У другій декаді місяця зазвичай фіксується стабільне підвищення середньодобової температури понад 15°, що кліматично вважається початком літнього сезону.

За багаторічними спостереженнями, середні значення температури в регіоні коливаються в межах 13–15°, тоді як в Одесі цей показник трохи вищий і сягає приблизно 16,2° тепла.

Також метеорологи нагадують про історичні температурні межі. Абсолютний мінімум у травні в регіоні становив від 0,2° до 3,0° тепла, а для Одеси був зафіксований показник 3,2° морозу у 1912 році. Натомість максимальні значення можуть сягати 29,5–39,0° тепла, а в Одесі рекорд становив 34,8° у 1950 році.

У контексті кліматичних спостережень прогноз погоди в Одесі на травень також враховує добові коливання опадів: середні показники по області становлять 22–60 мм, а рекорд добової кількості дощу в Одесі — 66 мм, зафіксований 3 травня 1962 року.

Мешканцям Одеси радять враховувати погодні коливання під час планування поїздок і сезонних робіт на відкритому повітрі.

Останні новини України:

