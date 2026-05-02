Работа для пенсионеров в Полтавской области включает как сферу обслуживания, так и социальные и охранные должности.

Работа для пенсионеров в Полтавской области представлена ​​несколькими актуальными вакансиями, обнародованными на платформе work.ua, сообщает Politeka.

Одним из самых оплачиваемых предложений является работа для пенсионеров в Полтавской области в сфере общественного питания.

В частности, МакДональдз ищет работников ресторана с заработной платой 25050 грн, которая зависит от количества отработанных часов.

Работодатель предлагает гибкий график, позволяющий совмещать работу с личными делами, а также стабильные выплаты и возможность карьерного роста в крупной международной компании.

В то же время работа для пенсионеров в Полтавской области включает и варианты в сфере ухода. Частный пансионат для пожилых людей ищет сиделку с заработной платой от 12000 до 24000 грн.

Работа предполагает вахтенный график 15 на 15, а также проживание и питание за счет работодателя. Основными обязанностями являются уход за жителями пансионата, поддержание чистоты и своевременное реагирование на их нужды.

Работодатель отмечает, что готов рассматривать кандидатов как с опытом, так и без него, но важны остаются ответственность, внимательность и доброжелательность.

Еще одно направление, где доступна хорошая должность – это охранная деятельность. Комбинат производственных предприятий предлагает вакансию охранника с зарплатой от 11500 до 12400 грн.

Работа предусматривает сменный график день ночь 48, официальное трудоустройство и своевременную выплату зарплаты дважды в месяц.

Среди обязанностей патрулирования территории контроль порядка на строительных площадках и выполнение служебных инструкций. Работать можно как в Полтаве, так и в селе Терешки.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.

Также Politeka сообщала, что Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.