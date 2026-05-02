Робота для пенсіонерів у Полтавській області представлена кількома актуальними вакансіями, які оприлюднили на платформі work.ua, повідомляє Politeka.

Однією з найбільш оплачуваних пропозицій є робота для пенсіонерів у Полтавській області у сфері громадського харчування.

Зокрема, «МакДональдз» шукає працівників ресторану із заробітною платою 25050 грн, яка залежить від кількості відпрацьованих годин.

Роботодавець пропонує гнучкий графік, що дозволяє поєднувати роботу з особистими справами, а також стабільні виплати і можливість кар’єрного зростання у великій міжнародній компанії.

Водночас, робота для пенсіонерів у Полтавській області включає і варіанти у сфері догляду. Приватний пансіонат для літніх людей шукає доглядальницю із заробітною платою від 12000 до 24000 грн.

Робота передбачає вахтовий графік 15 на 15, а також проживання і харчування за рахунок роботодавця. Основними обов’язками є догляд за мешканцями пансіонату, підтримання чистоти та своєчасне реагування на їхні потреби.

Роботодавець зазначає, що готовий розглядати кандидатів як з досвідом, так і без нього, але важливими залишаються відповідальність, уважність і доброзичливість.

Ще один напрямок, де доступна хороша посада - це охоронна діяльність. Комбінат виробничих підприємств пропонує вакансію охоронника із заробітною платою від 11500 до 12400 грн.

Робота передбачає змінний графік день ніч 48, офіційне працевлаштування та своєчасну виплату зарплати двічі на місяць.

Серед обов’язків патрулювання території, контроль порядку на будівельних майданчиках та виконання службових інструкцій. Працювати можна як у місті Полтава, так і в селі Терешки.

