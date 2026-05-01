Підвищення тарифів на електроенергію в Полтавській області з 1 травня поки не затверджене, однак ринок комунальних розрахунків уже готується до можливих корекцій у літній період, повідомляє Politeka.

Наразі побутові споживачі по всій країні сплачують 4,32 грн за кіловат-годину. Для домогосподарств з електроопаленням та обсягом споживання до 2000 кВт·год діє пільговий рівень — 2,64 грн, що тимчасово стримує фінансове навантаження на населення.

Фахівці енергосфери зазначають, що до завершення травня переглядів у платіжних документах не прогнозується. Поточна модель розрахунків зберігає чинність щонайменше до завершення опалювального циклу, який традиційно завершується навесні.

Енергетичний аналітик Станіслав Ігнатьєв пояснює, що будь-які зміни проходять погодження та публічні процедури. Через це оновлення ставок у рахунках завжди відбувається із затримкою у часі, навіть після ухвалення рішень.

Додатково він зазначає, що навіть у разі старту нових параметрів на початку травня їх фактичне застосування можливе лише після перехідного періоду, передбаченого законодавством.

Таким чином, потенційні коригування можуть відобразитися у платіжках не раніше літа. Подібна практика вже застосовувалася раніше після завершення опалювального сезону.

Експерти пов’язують можливі зміни з балансуванням витрат енергосистеми та загальними економічними чинниками. Остаточні параметри поки залишаються невизначеними.

У підсумку Підвищення тарифів на електроенергію в Полтавській області з 1 травня розглядається як ймовірний сценарій у межах ширшого перегляду комунальної політики, який може бути реалізований після завершення регуляторних процедур.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.