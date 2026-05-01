Подорожание проезда в Волынской области коснулось пассажиров городских автобусов, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Волынской области предусматривает обновление тарифов в Ковеле, утвержденных во время заседания исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Согласно решению, с 1 мая 2026 проезд в городских автобусах общего пользования в Ковеле Волынской области подорожал.

Для взрослых пассажиров, а также студентов профессионально-технических и высших учебных заведений цена составляет 15 грн. Для учащихся общеобразовательных школ билет остался дешевле и составляет 10 грн.

Как объяснили в горсовете, подорожание проезда в Волынской области связано с экономическими факторами, которые в последнее время существенно повлияли на перевозчиков.

В частности, речь идет о росте стоимости горюче-смазочных материалов, повышении цен на запчасти и расходах на техническое обслуживание транспорта.

Также свою роль сыграло повышение минимальной заработной платы и других обязательных затрат, без которых обеспечить стабильную работу маршрутов стало труднее.

В то же время представители власти отмечают, что без пересмотра тарифов существовали риски сокращения количества рейсов или ухудшения качества перевозок.

Именно поэтому решение было принято, чтобы сохранить действующую сеть общественного транспорта и обеспечить стабильное сообщение в городе. Стоит отметить, что в предыдущий раз тариф в Ковеле пересматривался еще в июле 2022 года.

Тогда стоимость билета оставалась неизменной почти четыре года, несмотря на рост расходов в отрасли. Итак, уже с начала мая пассажирам в Ковеле приходится платить больше за поездки в автобусах.

