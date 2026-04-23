В Луцке зафиксировано подорожание проезда, затронувшее не только базовую стоимость поездки, но и дополнительные расходы при оплате банковской картой.

Подорожание проезда в Луцке стало заметно для пассажиров городского электротранспорта после обновления условий безналичной оплаты, сообщает Politeka.

Речь идет об изменении размера комиссии, которая прилагается к каждой транзакции при расчете за билет картой.

В городских властях объясняют, что такие изменения напрямую связаны с тарифной политикой финансовых учреждений, обслуживающих платежи в транспорте, а также общей стоимостью банковских операций.

В настоящее время размер комиссии составляет около 3% от суммы поездки. Если учесть действующий тариф в троллейбусах на уровне 12 грн, то дополнительные расходы для пассажира составляют примерно 36 копеек за одну поездку.

Хотя сумма кажется небольшой, для тех, кто пользуется транспортом каждый день, она постепенно влияет на общие расходы по передвижению по городу.

В городском совете также отмечают, что конечный размер комиссии не фиксирован, поскольку зависит от банка, картой которого осуществляется оплата.

Такое подорожание проезда в Луцке происходит на фоне всеобщего пересмотра стоимости транспортных услуг в городе. Ранее, начиная с 17 апреля, уже был изменен базовый тариф на билет в троллейбусах.

До этого он составлял 8 грн. и оставался неизменным с 2023 года, что также влияло на длительное сохранение старых условий расчета.

После повышения тарифа автоматически изменилась и сумма комиссии за безналичную оплату, которая раньше была меньше и составляла около 25 копеек.

Городские чиновники объясняют, что решение о подорожании проезда в Луцке было принято из-за ряда экономических факторов.

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Волынской области: как украинцам оформить льготу и на что обратить внимание.

Также Politeka сообщала, что Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке: для кого изменили расценки.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области: какие цены будут действовать с марта.