Подорожчання проїзду у Волинській області торкнулося пасажирів міських автобусів, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду у Волинській області передбачає оновлення тарифів у Ковелі, які затвердили під час засідання виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Згідно з рішенням, із 1 травня 2026 року проїзд у міських автобусах загального користування у Ковелі Волинської області подорожчав.

Для дорослих пасажирів, а також студентів професійно технічних та вищих навчальних закладів ціна становить 15 грн. Для учнів загальноосвітніх шкіл квиток залишився дешевшим і складає 10 грн.

Як пояснили у міськраді, подорожчання проїзду у Волинській області пов’язане з економічними чинниками, які останнім часом суттєво вплинули на перевізників.

Зокрема, йдеться про зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, підняття цін на запчастини та витрати на технічне обслуговування транспорту.

Також свою роль відіграло підвищення мінімальної заробітної плати та інших обов’язкових витрат, без яких забезпечити стабільну роботу маршрутів стало складніше.

Водночас, представники влади наголошують, що без перегляду тарифів існували ризики скорочення кількості рейсів або погіршення якості перевезень.

Саме тому рішення ухвалили, щоб зберегти діючу мережу громадського транспорту та забезпечити стабільне сполучення в місті. Варто зазначити, що попередній раз тариф у Ковелі переглядали ще у липні 2022 року.

Тоді вартість квитка залишалася незмінною майже чотири роки, попри поступове зростання витрат у галузі. Отже, вже з початку травня пасажирам у Ковелі доводиться платити більше за поїздки в автобусах.

Останні новини України:

