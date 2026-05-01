Подорожчання проїзду в одному з міст у Львівській області вже відчули місцеві мешканці, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду у Львівській області стосується Дрогобича, де виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи на перевезення у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Із середи, 29 квітня, вартість поїздки залежить від способу розрахунку.

Найвигіднішим варіантом для пасажирів стала оплата за допомогою «Картки жителя Дрогобицької громади» або через спеціальний мобільний застосунок.

У такому випадку, після подорожчання проїзду у Львівській області, квиток коштує 25 гривень.

Якщо розраховуватися звичайною банківською карткою, доведеться заплатити 28 гривень. Найдорожчим варіантом залишилася готівка, при оплаті безпосередньо водію вартість становить 30 гривень.

У міській раді пояснили, що подорожчання проїзду у Львівській області стало вимушеним кроком через економічні обставини.

Зокрема, перевізники зіткнулися зі зростанням цін на пальне, а також підвищенням мінімальної заробітної плати, що безпосередньо впливає на витрати у сфері перевезень.

У таких умовах без перегляду тарифів зберегти стабільну роботу маршрутів було б складно. Попри зміну цін, у місті запевняють, що всі пільгові категорії пасажирів і надалі користуватимуться правом безкоштовного пересування.

Витрати перевізників у цьому випадку компенсуватимуться з місцевого бюджету, як це відбувалося і раніше. Окрему увагу приділяють і питанням безпеки.

У найближчій перспективі в міських автобусах планують встановити камери відеоспостереження, що має підвищити контроль за ситуацією в салоні та зробити поїздки більш комфортними для пасажирів.

