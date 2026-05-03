График отключения газа на неделю с 4 по 10 мая в Хмельницкой области предусматривает поэтапное выполнение работ по временным ограничениям подачи в разных общинах.

График отключения газа на неделю с 4 по 10 мая в Хмельницкой области обнародован ряд общин, где проведут масштабные технические и модернизационные работы на распределительных сетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Хмельницкий филиал " Газсети ".

Речь идет о плановых вмешательствах в инфраструктуру, которые охватят сразу несколько районов области. Цель – повышение безопасности систем и проверка оборудования перед следующей сезонной нагрузкой.

В Хмельницком городском сообществе работы запланированы с 4 мая в части улиц областного центра. Также отдельные мероприятия пройдут в селе Богдановцы, где специалисты будут проверять герметичность соединений и общее состояние узлов подачи.

Схожие процедуры проведут и в Славуте. Здесь временные ограничения коснутся улиц Соборности, а восстановление системы будет происходить после полной проверки и контрольных тестов.

В Миролюбненском обществе работы охватят сразу несколько населенных пунктов, среди которых Верхняки, Новоселица, Морозовка и другие. Здесь специалисты будут выполнять профилактические осмотры магистралей и внутренних узлов.

Отдельный блок мероприятий запланирован в Теофиполе. Там обслуживание коснется участка по улице имени лейтенанта Попружного, где временно остановят подачу для проверки системы.

В Полонном работы продлятся 4–5 мая. Под ограничения попадут сразу несколько улиц города, где будут производиться тестирование давления и осмотр оборудования.

Еще одна локация – Виньковцы, где запланированы технические действия в микрорайонах Березна, Кут и Линия. Здесь также будет проведена диагностика состояния сетей и соединений.

Специалисты отмечают, что именно график отключения газа на неделю с 4 по 10 мая в Хмельницкой области предусматривает поэтапное выполнение работ по временным ограничениям подачи в разных общинах.

Жителям советуют заранее перекрыть краны, обеспечить доступ мастерам к оборудованию и следовать инструкциям по безопасности. Восстановление будет происходить по завершении всех проверок и контрольных процедур.

Последние новости Украины:

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком: как изменились цены для жителей