Графік відключення газу на тиждень з 4 по 10 травня у Хмельницькій області передбачає поетапне виконання робіт із тимчасовими обмеженнями подачі в різних громадах.

Графік відключення газу на тиждень з 4 по 10 травня у Хмельницькій області оприлюднено для низки громад, де проведуть масштабні технічні та модернізаційні роботи на розподільчих мережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Хмельницька філія "Газмережі".

Йдеться про планові втручання в інфраструктуру, які охоплять одразу кілька районів області. Мета — підвищення безпеки систем і перевірка обладнання перед наступним сезонним навантаженням.

У Хмельницькій міській громаді роботи заплановані з 4 травня у частині вулиць обласного центру. Також окремі заходи відбудуться у селі Богданівці, де спеціалісти перевірятимуть герметичність з’єднань і загальний стан вузлів подачі.

Схожі процедури проведуть і в Славуті. Тут тимчасові обмеження торкнуться вулиці Соборності, а відновлення системи відбуватиметься після повної перевірки та контрольних тестів.

У Миролюбненській громаді роботи охоплять одразу кілька населених пунктів, серед яких Верхняки, Новоселиця, Морозівка та інші. Тут фахівці виконуватимуть профілактичні огляди магістралей і внутрішніх вузлів.

Окремий блок заходів заплановано в Теофіполі. Там обслуговування торкнеться ділянки на вулиці імені лейтенанта Попружного, де тимчасово зупинять подачу для перевірки системи.

У Полонному роботи триватимуть 4–5 травня. Під обмеження потраплять одразу кілька вулиць міста, де здійснюватимуть тестування тиску та огляд обладнання.

Ще одна локація — Віньківці, де заплановано технічні дії у мікрорайонах Березна, Кут і Лінія. Тут також проведуть діагностику стану мереж і з’єднань.

Мешканцям радять заздалегідь перекрити крани, забезпечити доступ майстрам до обладнання та дотримуватися інструкцій безпеки. Відновлення відбуватиметься після завершення всіх перевірок і контрольних процедур.

