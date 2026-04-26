График отключения воды в неделю с 27 апреля по 3 мая в Хмельницком охватывает только часть домов и зависит от этапа ремонтных работ.

График отключения воды на неделю с 27 апреля по 3 мая в Хмельницком был обнародован для жителей, сообщает издание Politeka.net.

В городе стартовала ежегодная кампания обновления теплосетей, из-за которой жителям временно ограничивают подачу горячей воды.

Коммунальные службы начали подготовку к следующему отопительному сезону. Работы охватывают котельные и магистральные участки, где производят ремонт и техническое обслуживание. В «Хмельницктеплокоммунэнерго» сообщают, что процесс продолжается поэтапно и зависит от конкретных адресов.

Первые ограничения начали действовать с 14 апреля. Завершение запланировано на август, однако для разных домов перерывы в поставках проходят в разные периоды.

В частности, во второй волне работ подача ресурса будет приостановлена ​​по следующим адресам: Вайсера 79, Владимирская 1, Прибугская 10, 12, 14, 16, Свободы 22-А - с 28.04 по 12.05. Также под ограничения попадают Героев-пограничников 1 и 3, Прибугская 42, 42/1, 44, Трембовецкой 14, 23, 49, 51/1, 53/1 - с 29.04 по 13.05.

Причина перерывов – плановая модернизация инфраструктуры. Специалисты заменяют изношенные элементы системы, чтобы снизить риски аварий в будущем и повысить стабильность подачи.

Жителей города просят заранее учесть изменения в быту.

Жителям советуют следить за дальнейшими обновлениями от коммунальных служб. Информацию о возможных изменениях графика обещают оперативно обновлять.

