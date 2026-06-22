Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает несколько видов выплат для пострадавших от войны и социально-уязвимых категорий населения.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в рамках программ Красного Креста с учетом новых подходов к финансовой поддержке пострадавших, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области стала частью обновленной системы поддержки.

Многоцелевую поддержку заменили выплатами по приоритетам.

Речь идет о поддержке, которая направлена ​​на тех, кто больше всего пострадал от войны или находится в сложном финансовом положении.

В частности, одну из выплат в размере 10800 гривен могут получить социально-экономически незащищенные лица. Эти средства призваны частично покрыть расходы, выросшие из-за войны войны.

Отдельно предусмотрена соцподдержка в 12 300 гривен для людей, вынужденных эвакуироваться из-за опасности. В этом случае обязательным условием является прохождение транзитного пункта, а сама выплата доступна в течение 45 дней после этого.

Также на сумму 12 300 гривен могут рассчитывать граждане, пострадавшие в результате обстрелов. Речь идет о тех, чье жилье было разрушено или получило значительные повреждения.

Регистрация таких лиц осуществляется по представлению местных властей, которые формируют и проверяют списки пострадавших.

В то же время денежная помощь в Днепропетровской области предусматривает отдельную поддержку для ВПЛ. Такие выплаты могут предоставляться в период от 3 до 9 месяцев, если человек имеет статус переселенца более полугода.

Важным условием является то, что лицо имеет право на государственную поддержку на жительство, но не получает его по объективным причинам.

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