Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області передбачає кілька видів виплат для постраждалих від війни та соціально-вразливих категорій населення.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області надається в межах програм Червоного Хреста з урахуванням нових підходів до фінансової підтримки постраждалих, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області стала частиною оновленої системи підтримки.

Багатоцільову підтримку замінили на виплати за пріоритетами.

Йдеться про підтримку, яка спрямована на тих, хто найбільше постраждав від війни або перебуває у складному фінансовому становищі.

Зокрема, одну з виплат у розмірі 10 800 гривень можуть отримати соціально-економічно незахищені особи. Ці кошти покликані частково покрити витрати, які зросли через війну.

Окремо передбачена соцпідтримка у 12 300 гривень для людей, які були змушені евакуюватися через небезпеку. У цьому випадку обов’язковою умовою є проходження транзитного пункту, а сама виплата доступна протягом 45 днів після цього.

Також на суму 12 300 гривень можуть розраховувати громадяни, які постраждали внаслідок обстрілів. Йдеться про тих, чиє житло було зруйноване або зазнало значних пошкоджень.

Реєстрація таких осіб здійснюється за поданням місцевої влади, яка формує та перевіряє списки постраждалих.

Водночас, грошова допомога в Дніпропетровській області передбачає окрему підтримку для ВПО. Такі виплати можуть надаватися протягом періоду від 3 до 9 місяців, якщо людина має статус переселенця понад пів року.

Важливою умовою є те, що особа має право на державну підтримку на проживання, але не отримує її з об’єктивних причин.

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