Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 мая в Харькове показывает чередование ясных дней и периодов облачности с постепенным увеличением осадков.

Подробный прогноз погоды на неделю с 5 по 11 мая в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

5 мая прогнозируется ясное небо в течение всего дня. Ночью температура составит около +12 градусов, утром снизится до +9 и +8, а днем ​​поднимется до +20 и +22 градусов.

6 мая в городе будет сохраняться облачная атмосфера до вечера. Температура будет колебаться от +12 градусов ночью до +20 днем, а к вечеру снизится до +16.

7 мая ожидается преимущественно ясное небо. Температура днем ​​будет достигать +21 градуса, ночью и утром будет держаться на уровне +13 и +17 градусов.

Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 мая в Харькове показывает, что атмосферное давление будет оставаться около 749 мм, а ветер усилится до 4.3 м/с в дневное время.

8 мая все изменится в сторону большей облачности. Температура воздуха днем ​​составит около +20 градусов, а к вечеру снизится до +15.

Влажность повысится до 81 процента ночью. Ближе к вечеру возможен мелкий дождь.

9 мая сохранится пасмурная атмосфера в течение всего дня. Температура будет колебаться от +13 до +17 градусов. Влажность будет оставаться высокой и достигать 93 процентов утром. Осадков в этот день не ожидается.

10 мая в городе будет преобладать облачность. Температура днем ​​будет около +17 градусов, ночью около +12. Атмосферное давление повысится до 752 мм.

11 мая температура днем ​​составит +22 градуса, а вечером снизится до +18. Влажность воздуха будет равномерно высокой. Именно в этот день во второй половине дня ожидается мелкий дождь.

