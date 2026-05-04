Прогноз на неделю с 5 по 11 мая в Харькове свидетельствует о преимущественно умеренно теплой погоде с постепенной сменой атмосферных условий, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды на неделю с 5 по 11 мая в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.
5 мая прогнозируется ясное небо в течение всего дня. Ночью температура составит около +12 градусов, утром снизится до +9 и +8, а днем поднимется до +20 и +22 градусов.
6 мая в городе будет сохраняться облачная атмосфера до вечера. Температура будет колебаться от +12 градусов ночью до +20 днем, а к вечеру снизится до +16.
7 мая ожидается преимущественно ясное небо. Температура днем будет достигать +21 градуса, ночью и утром будет держаться на уровне +13 и +17 градусов.
Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 мая в Харькове показывает, что атмосферное давление будет оставаться около 749 мм, а ветер усилится до 4.3 м/с в дневное время.
8 мая все изменится в сторону большей облачности. Температура воздуха днем составит около +20 градусов, а к вечеру снизится до +15.
Влажность повысится до 81 процента ночью. Ближе к вечеру возможен мелкий дождь.
9 мая сохранится пасмурная атмосфера в течение всего дня. Температура будет колебаться от +13 до +17 градусов. Влажность будет оставаться высокой и достигать 93 процентов утром. Осадков в этот день не ожидается.
10 мая в городе будет преобладать облачность. Температура днем будет около +17 градусов, ночью около +12. Атмосферное давление повысится до 752 мм.
11 мая температура днем составит +22 градуса, а вечером снизится до +18. Влажность воздуха будет равномерно высокой. Именно в этот день во второй половине дня ожидается мелкий дождь.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: жителям рассказали о важных нюансах