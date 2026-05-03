При сокращении производства дефицит продуктов в Харькове станет одним из реальных вызовов для регионального рынка.

Дефицит продуктов в Харькове может усугубиться из-за сложной посевной кампании 2026 года в Купянском районе, где аграрии вынуждены работать под постоянной угрозой обстрелов и на опасных территориях, пишет Politeka.net.

Весенние полевые работы уже стартовали в Шевченковской, Великобурлукской и Ольхватской общинах. Хозяйства вносят удобрения и начинают сев. В то же время темпы кампании напрямую зависят от ситуации безопасности.

В прифронтовых общинах, в частности, Купянской и Куриловской, возможности для полноценной работы остаются ограниченными. Часть земель до сих пор заминирована, а доступ к отдельным участкам затруднен из-за близости боевых действий.

Ситуацию усугубляют значительные потери аграрной инфраструктуры. В районе повреждена техника, разрушены склады, а ни один элеватор не сохранился в пригодном для использования состоянии. Кроме того, около 60 населённых пунктов остаются под оккупацией, что существенно ограничивает коммуникацию с частью производителей.

По информации районной администрации, каждое хозяйство самостоятельно определяет объем посевной. Из-за постоянных рисков и отсутствия полных данных точно оценить площади, которые удастся засеять, пока невозможно.

Отдельной проблемой является нехватка работников. Новые условия бронирования кадров значительно усложнили работу небольших хозяйств, которым все труднее обеспечивать проведение сезонных работ.

Эксперты отмечают, что такая ситуация может повлиять на будущий урожай и объем поставок продовольствия. При сокращении производства дефицит продуктов в Харькове станет одним из реальных вызовов для регионального рынка.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: жителям рассказали о важных нюансах