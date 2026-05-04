Прогноз погоди на тиждень з 5 до 11 травня у Харкові показує чергування ясних днів і періодів хмарності з поступовим збільшенням опадів.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 5 до 11 травня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

5 травня прогнозується ясне небо протягом усього дня. Вночі температура становитиме близько +12 градусів, вранці знизиться до +9 та +8, а вдень підніметься до +20 і +22 градусів.

6 травня у місті зберігатиметься переважно хмарна атмосфера до вечора. Температура коливатиметься від +12 градусів уночі до +20 вдень, а ввечері знизиться до +16.

7 травня очікується переважно ясне небо. Температура вдень досягатиме +21 градуса, вночі та вранці триматиметься на рівні +13 та +17 градусів.

Прогноз погоди на тиждень з 5 до 11 травня у Харкові показує, що атмосферний тиск залишатиметься близько 749 мм, а вітер посилиться до 4.3 м/с у денний час.

8 травня все зміниться у бік більшої хмарності. Температура повітря вдень становитиме близько +20 градусів, а ввечері знизиться до +15.

Вологість підвищиться до 81 відсотка вночі. Ближче до вечора можливий дрібний дощ.

9 травня збережеться хмарна атмосфера протягом усього дня. Температура коливатиметься від +13 до +17 градусів. Вологість залишатиметься високою і сягатиме до 93 відсотків уранці. Опадів у цей день не очікується.

10 травня у місті також переважатиме хмарність. Температура вдень становитиме близько +17 градусів, вночі близько +12. Атмосферний тиск підвищиться до 752 мм.

11 травня температура вдень сягне +22 градусів, а ввечері знизиться до +18. Вологість повітря буде помірно високою. Саме цього дня у другій половині доби очікується дрібний дощ.

