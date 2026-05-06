Повышение тарифов на коммунальные услуги в Львовской области может произойти после обнародования новых расчетов стоимости водоснабжения и водоотведения для населения.

Информацию о намерении пересмотра цен сообщило местное предприятие "Трускавецкий водоканал". Для жителей действуют показатели, утвержденные еще в 2022 году, то есть до начала полномасштабной войны.

В компании отмечают, что в последние годы затраты на производство и предоставление услуг существенно выросли. Речь идет о подорожании электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также увеличении затрат на оплату труда.

Отдельно подчеркивается, что цена электроэнергии выросла более чем в два раза, что существенно повлияло на себестоимость. Также увеличились другие производственные издержки, формирующие конечную стоимость для потребителей.

Согласно обнародованным расчетам, предлагают установить 49,61 грн за кубический метр водоснабжения и 12,43 грн за водоотвод. В итоге общая сумма может составить 62,04 грн за кубометр, что примерно на 14,9% больше действующего уровня.

В настоящее время жители платят 41,96 грн за поставку воды и 12,01 грн за отвод стоков. Итого это 53,97 грн за кубометр за обе услуги.

В предприятии объясняют, что действующие расчеты остаются ниже экономически обоснованного уровня, поэтому разницу покрывают за счет бюджета общины. Просмотр позволит уменьшить эту нагрузку.

Предложения и замечания от жителей принимаются до 10 мая 2026 года.

Ранее в городском совете заявляли о намерении не изменять стоимость населения и оставить ее на уровне 2022 года, однако сейчас ситуация пересматривается с учетом финансовых условий.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области в этом случае связано с экономическими факторами и необходимостью обновления устаревших расчетов.

