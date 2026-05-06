Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області у Трускавці може відбутися після оприлюднення нових розрахунків вартості водопостачання та водовідведення для населення.

Інформацію про намір перегляду цін повідомило місцеве підприємство «Трускавецький водоканал». Наразі для мешканців діють показники, затверджені ще у 2022 році, тобто до початку повномасштабної війни.

У компанії зазначають, що за останні роки витрати на виробництво та надання послуг суттєво зросли. Йдеться про подорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, реагентів, а також збільшення витрат на оплату праці.

Окремо підкреслюється, що ціна електроенергії зросла більш ніж удвічі, що суттєво вплинуло на собівартість. Також збільшилися інші виробничі витрати, які формують кінцеву вартість для споживачів.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, пропонують встановити 49,61 грн за кубічний метр водопостачання та 12,43 грн за водовідведення. У підсумку загальна сума може становити 62,04 грн за кубометр, що приблизно на 14,9% більше від чинного рівня.

Наразі жителі платять 41,96 грн за постачання води та 12,01 грн за відведення стоків. Разом це 53,97 грн за кубометр за обидві послуги.

У підприємстві пояснюють, що чинні розрахунки залишаються нижчими за економічно обґрунтований рівень, тому різницю покривають коштом бюджету громади. Перегляд дозволить зменшити це навантаження.

Пропозиції та зауваження від мешканців приймають до 10 травня 2026 року.

Раніше у міській раді заявляли про намір не змінювати вартість для населення та залишити її на рівні 2022 року, однак нині ситуація переглядається з урахуванням фінансових умов.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області у цьому випадку пов’язане з економічними чинниками та необхідністю оновлення застарілих розрахунків.

