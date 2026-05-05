Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Графики отключения света в Харьковской области на 6 мая продлятся через плановые и профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях.

С 09:00 по 17:00 часов свет исчезнет в селе Горихове. Дополнительные графики отключений охватят только следующие адреса:

Успишна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38



06.05.2026 года с 09:00 по 17:00 не будет электричества в селе Гурыне. Ограничения будут продолжаться только в домах, расположенных по следующим адресам:

Лисна — №1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Лугова — №1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

Нызова — №1, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23

С 09:00 по 17:00 часов будет отсутствовать электричество в селе Санжары, но только по следующим адресам:

Абрыкосова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Благодатна — №1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 24, 26

Павла Барчана — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 48А, 49, 50, 51, 51А, 53, 55

Спортывна — №78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 114А, 116/1, 118, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161

06.05.2026 года с 09:00 до 17:00 часов будут применять отключения электричества. Плановые подключения света охватят село Манченкы на улицах:

Садова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Шевченка — №1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25

Крыва — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11А, 13

Нагорна — №5

Романтычна — №8, 17/2

Руслана Шымона — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 80

Торгова — №38, 40, 42, 44, 45, 46, 47.

