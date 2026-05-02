Ситуация с дефицитом продуктов в Харьковской области остается напряженной, а агросектор вынужден адаптироваться к условиям, в которых производство сочетается с постоянными угрозами безопасности.

Посевная кампания 2026 года в Купянском районе стартовала в условиях постоянных рисков, а дефицит продуктов в Харьковской области уже частично ощутим из-за сокращения объемов агропроизводства и сложной ситуации безопасности, сообщает издание Politeka.

В общинах региона аграрии постепенно выходят в поля: в Шевченковской, Великобурлуцкой и Ольхуватской территориях уже стартовало внесение удобрений, а кое-где начали и сев. Работы проводят выборочно — только там, где разрешает ситуация безопасности.

В районной военной администрации отмечают, что темпы напрямую зависят от обстрелов и доступности техники. Часть предприятий работает в ограниченном режиме из-за потерь оборудования и повреждения инфраструктуры.

Самая сложная ситуация сохраняется в общинах, расположенных поближе к линии столкновения. Там значительная часть территорий заминирована, а агропроизводство фактически остановлено или сильно ограничено.

Дополнительно усложняет процесс отсутствие части элеваторов и разрушенных составов. Также около шестидесяти населенных пунктов находятся под оккупацией, что делает невозможным полный учет земель и хозяйств.

Фермеры принимают решение самостоятельно – сеять или нет, в зависимости от рисков. Поэтому прогнозировать площади обработки этого сезона крайне сложно, а статистика остается неполной.

Некоторые участки разминируются только точечно — по отдельным обращениям аграриев. Особенно это касается полей, где обнаруживают боеприпасы или обломки дронов.

Несмотря на все трудности, часть хозяйств продолжает работу. В то же время кадровый вопрос обострился из-за новых правил бронирования работников, что сократило доступ к рабочей силе в разгар полевых процессов.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.