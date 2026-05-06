Подорожание овощей в Харьковской области может сохраняться в краткосрочной перспективе.

Подорожание овощей в Харьковской области фиксируется на фоне постепенного роста стоимости базовых позиций в розничной торговле, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

За последний месяц цены на популярные продукты заметно изменились, что уже влияет на потребительские расходы домохозяйств.

Наиболее ощутимую динамику демонстрирует морковь. Средний уровень составляет 18,43 грн за килограмм против около 13,89 грн в апреле. Таким образом, прирост превысил пять гривен, что связывают с сокращением складских остатков и переходом к более дорогому предложению.

Чеснок тоже дорожает, хотя темпы менее резкие. Средняя стоимость достигла 158,17 грн. за килограмм. По сравнению с предыдущим периодом повышение составило около семи гривен. Участники рынка объясняют это ограниченным количеством качественного продукта и расходами на хранение.

Капуста демонстрирует контрастную смену. Если в начале апреля ее продавали примерно по 10–11 грн., то в начале мая показатель вырос до 17,50 грн. Общее повышение превысило семь гривен, что свидетельствует об активном истощении запасов в прошлом сезоне.

Специалисты отмечают, что сложившаяся ситуация формируется под влиянием нескольких факторов: сезонности, логистических расходов, а также ограниченного предложения на внутреннем рынке. Дополнительное давление создает разницу между импортной и локальной продукцией.

Также следует отметить, что по оценкам экспертов, подорожание овощей в Харьковской области может сохраняться в краткосрочной перспективе, пока на рынок не поступят новые объемы урожая, способные стабилизировать ценовую ситуацию.

