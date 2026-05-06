Подорожчання овочів у Харківській області може зберігатися в короткостроковій перспективі.

Подорожчання овочів у Харківській області фіксують на тлі поступового зростання вартості базових позицій у роздрібній торгівлі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

За останній місяць ціни на популярні продукти помітно змінилися, що вже впливає на споживчі витрати домогосподарств.

Найбільш відчутну динаміку демонструє морква. Середній рівень наразі становить 18,43 грн за кілограм проти близько 13,89 грн у квітні. Таким чином, приріст перевищив п’ять гривень, що пов’язують зі скороченням складських залишків та переходом до дорожчої пропозиції.

Часник також дорожчає, хоча темпи менш різкі. Середня вартість досягла 158,17 грн за кілограм. У порівнянні з попереднім періодом підвищення склало майже сім гривень. Учасники ринку пояснюють це обмеженою кількістю якісного продукту та витратами на зберігання.

Капуста демонструє найконтрастнішу зміну. Якщо на початку квітня її продавали приблизно по 10–11 грн, то на початку травня показник зріс до 17,50 грн. Загальне підвищення перевищило сім гривень, що свідчить про активне вичерпання запасів минулого сезону.

Фахівці зазначають, що нинішня ситуація формується під впливом кількох факторів: сезонності, логістичних витрат, а також обмеженої пропозиції на внутрішньому ринку. Додатковий тиск створює різниця між імпортною та локальною продукцією.

Також варто зауважити, що за оцінками експертів, подорожчання овочів у Харківській області може зберігатися в короткостроковій перспективі, доки на ринок не надійдуть нові обсяги врожаю, що здатні стабілізувати цінову ситуацію.

