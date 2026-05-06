Новая система оплаты проезда в Сумах начала работу в тестовом формате на одном из городских маршрутов, сообщает Politeka.

Пилотный проект включает частные автобусы №52, где пассажирам предложили альтернативу наличным расчетам.

В салонах транспорта разместили наклейки с QR-кодами. Для проведения платежа достаточно отсканировать код по телефону и подтвердить операцию через приложение «СмартСити». Такой механизм позволяет производить оплату без дополнительного оборудования в транспорте.

Разработчики отмечают, что сервис бесплатный для пользователей и имеет расширенный функционал. Кроме билетов, через платформу доступны карта укрытий, контакты коммунальных служб, а также система уведомлений о воздушных тревогах.

В то же время, проект имеет ограничения. Пассажиры без смартфона пока не могут воспользоваться бесконтактной оплатой банковской картой, поскольку валидаторы в салонах не установлены. Это сужает доступность услуги для пользователей.

По данным перевозчиков, инициатива находится на этапе тестирования. В случае положительных результатов и стабильной работы, новая система оплаты проезда в Сумах может быть масштабирована на другие маршруты. Параллельно проходят переговоры по интеграции решения с коммунальным транспортом, однако соответствующие договоренности еще дорабатываются.

Кроме того, о новой системе оплаты за проезд сообщалось и в Кировоградской области.

QR-коды уже размещены в автобусах по нескольким городским направлениям, в том числе №2, №5/1, №5/2 и №11. В дальнейшем система планируется расширять также на другие маршруты города.

