Графики отключения света в Сумской области на 5 мая продлятся только в отдельных населенных пунктах и ​​по определенному времени, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах со ссылкой на «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумской области на 5 мая продлятся из-за проведения профилактических и плановых работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.

В пгт Недрыгайлив 5 мая 2026 года с 08:00 до 16:00 запланированы дополнительные отключения электроэнергии, связанные с проведением технических работ в электросетях. В этот период ряд улиц временно останется без электроснабжения, что повлияет на повседневный ритм жизни жителей.

В частности, обесточивание коснется улицы Незалежности, где под отключение подпадают дома №37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 и 83.

Также электроэнергия будет временно приостановлена ​​на Береговом переулке — в домах №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19 и 23.

Аналогичные ограничения в этот же день будут действовать и в селе Коровынци. Там с 08:00 до 16:00 без электроснабжения останутся потребители на улице Киевской, в частности дома №21, 23/1, 23/2, 23А1, 23А2, 23Б1, 23Б2, 23В1, 23В2, 25/1, 25/25 25Б2, 27, 27/2, 29/1, 29/2 и 31.

Кроме того, в селе Мали Будкы также вводятся плановые отключения света в тот же временной промежуток — с 08:00 до 16:00. Серьезные перебои в электроснабжении будут на улицах:

Дворовая (дома №1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19),

Лесная (№2, 6)

Сельский (№1М, 14, 19, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48).

