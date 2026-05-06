Нова система оплати проїзду в Сумах запрацювала у тестовому форматі на одному з міських маршрутів, повідомляє Politeka.
Пілотний проєкт охоплює приватні автобуси №52, де пасажирам запропонували альтернативу готівковим розрахункам.
У салонах транспорту розмістили наліпки з QR-кодами. Для проведення платежу достатньо відсканувати код телефоном і підтвердити операцію через застосунок «СмартСіті». Такий механізм дозволяє здійснювати оплату без додаткового обладнання у транспорті.
Розробники зазначають, що сервіс є безкоштовним для користувачів і має розширений функціонал. Окрім квитків, через платформу доступні карта укриттів, контакти комунальних служб, а також система сповіщень про повітряні тривоги.
Водночас проєкт має обмеження. Пасажири без смартфона наразі не можуть скористатися безконтактною оплатою банківською карткою, оскільки валідатори у салонах не встановлені. Це звужує доступність послуги для частини користувачів.
За даними перевізників, ініціатива перебуває на етапі тестування. У разі позитивних результатів і стабільної роботи нова система оплати проїзду в Сумах може бути масштабована на інші маршрути. Паралельно тривають переговори щодо інтеграції рішення з комунальним транспортом, однак відповідні домовленості ще доопрацьовуються.
Крім того, про нову систему оплати за проїзд повідомляли і в Кіровоградській області.
QR-коди вже розміщені в автобусах на кількох міських напрямках, зокрема №2, №5/1, №5/2 та №11. Надалі систему планують розширювати також на інші маршрути міста.
