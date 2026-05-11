Финальное решение по подорожанию проезда в Днепре стало компромиссом между экономическими требованиями предприятий и возможностями горожан.

С 9 мая произошло подорожание проезда в Днепре, сообщает Politeka.

Цена будет составлять 23 гривны вместо предыдущих 20.

Решения подтвердили в городском совете. Перевозчики и власти объясняют шаг ростом расходов, накапливавшихся за последние месяцы.

Обновленный тариф начнет действовать уже с пятницы, 9 мая. Для пассажиров это означает повышение на 3 гривны за одну поездку по городскому автобусу.

Основным фактором называют резкое удорожание горючего. По данным транспортных компаний, в апреле 2026 его стоимость в Украине увеличилась более чем на половину, что существенно повлияло на себестоимость рейсов.

Кроме этого, предприятия фиксируют рост цен на смазочные материалы и запасные части. Это усложняет регулярное обслуживание подвижного состава.

Отдельно указывается кадровый дефицит. За последний период из отрасли ушли десятки водителей и технических работников, часть из них перешли в другие сферы перевозок.

Из-за нехватки персонала около трети автобусов просто не выходит на маршруты. Это снижает частоту движения и повышает нагрузку на существующие бригады.

По оценкам участников рынка, реальная себестоимость одной поездки в настоящее время колеблется в пределах 28–32 гривен. В то же время действующие тарифы долгое время оставались ниже этого уровня.

Городские власти подчеркивают, что ситуацию пытались сбалансировать. В ходе обсуждения стороны согласовали промежуточный вариант, чтобы избежать резкого скачка для пассажиров.

Финальное решение по удорожанию проезда в Днепре стало компромиссом между экономическими требованиями предприятий и возможностями горожан. В горсовете подчеркивают, что без коррекции тарифа стабильность перевозок была бы под угрозой.

Также в сообщениях упоминается общеукраинская тенденция: стоимость поездок во многих городах постепенно растет из-за тех же факторов — топлива, зарплаты и содержания транспорта.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.