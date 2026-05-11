З 9 травня відбулося подорожчання проїзду в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Ціна становитиме 23 гривень замість попередніх 20.

Рішення підтвердили у міській раді. Перевізники та влада пояснюють крок зростанням витрат, які накопичувалися протягом останніх місяців.

Оновлений тариф почне діяти вже з п’ятниці, 9 травня. Для пасажирів це означає підвищення на 3 гривні за одну поїздку міським автобусом.

Основним фактором називають різке подорожчання пального. За даними транспортних компаній, у квітні 2026 року його вартість в Україні збільшилась більш ніж на половину, що суттєво вплинуло на собівартість рейсів.

Окрім цього, підприємства фіксують ріст цін на мастильні матеріали та запасні частини. Це ускладнює регулярне обслуговування рухомого складу.

Окремо зазначається кадровий дефіцит. За останній період з галузі пішли десятки водіїв і технічних працівників, частина з них перейшла в інші сфери перевезень.

Через нестачу персоналу близько третини автобусів просто не виходить на маршрути. Це знижує частоту руху та підвищує навантаження на наявні бригади.

За оцінками учасників ринку, реальна собівартість однієї поїздки нині коливається в межах 28–32 гривень. Водночас діючі тарифи довгий час залишалися нижчими за цей рівень.

Міська влада наголошує, що ситуацію намагалися збалансувати. Під час обговорень сторони погодили проміжний варіант, аби уникнути різкого стрибка для пасажирів.

Фінальне рішення про подорожчання проїзду в Дніпрі стало компромісом між економічними вимогами підприємств та можливостями містян. У міськраді підкреслюють, що без корекції тарифу стабільність перевезень була б під загрозою.

Також у повідомленнях згадується загальноукраїнська тенденція: вартість поїздок у багатьох містах поступово зростає через ті самі чинники — паливо, зарплати й утримання транспорту.

