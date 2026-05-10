В Харьковской области продолжает расширять программы гуманитарной помощи для пенсионеров и уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий доступна в Харьковской области, однако важно знать подробности, сообщает Politeka.net.

Проект реализуется консорциумом LINK (объединение БФ Angels of Salvation, БУ Координационный гуманитарный центр и БУ Благотворительный фонд «Рокада») при финансовой поддержке Гуманитарного фонда Украины.

В Харьковской области продолжают расширять программы гуманитарной помощи для пенсионеров и уязвимых категорий населения, пострадавшего в результате боевых действий. Она охватывает ряд районов региона, в частности Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Купянский и Изюмский, где ситуация остается сложной из-за близости к зоне боевых действий.

В рамках инициатив жители этих территорий могут получить базовую поддержку, необходимую для повседневной жизни. Особое внимание уделяется маломобильным группам населения — для них предусмотрены специализированные гигиенические наборы. Также предоставляются стандартные гигиенические комплекты, помогающие обеспечить базовые потребности людей в сложных условиях.

Поддержку могут получить люди, которые отвечают по меньшей мере одному критерию (не применяется для зоны 0–20 км):

люди в возрасте 60+ (пенсионеры);

люди с инвалидностью; семьи с 3 или более несовершеннолетними детьми;

одинокие родители/опекуны;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

семьи, чьи дома были повреждены в результате обстрелов.

Кроме того, реализуются программы финансовой поддержки. Речь идет о многоцелевой денежной помощи для пострадавших от обстрелов граждан, жителей прифронтовых общин, а также тех, кто недавно эвакуировался с опасных территорий. Такая поддержка призвана помочь людям покрыть самые необходимые затраты и приспособиться к новым условиям жизни.

Важную роль в оказании помощи играют партнерские организации. В частности, субпартнер благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр» – фонд «Мирное небо Харькова» – обеспечивает население наборами непродовольственных товаров и продуктовыми пакетами.