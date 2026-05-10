У Харківській області продовжують розширювати програми гуманітарної допомоги для пенсіонерів та вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій доступна у Харківській області, проте важливо знати деталі, повідомляє Politeka.net.

Проєкт реалізується консорціумом LINK (об’єднання БФ Angels of Salvation, БО Координаційний гуманітарний центр та БО Благодійний фонд «Рокада» ») за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України.

У Харківській області продовжують розширювати програми гуманітарної допомоги для пенсіонерів та вразливих категорій населення, яке постраждало внаслідок бойових дій. Допомога охоплює низку районів регіону, зокрема Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Куп’янський та Ізюмський, де ситуація залишається складною через близькість до зони бойових дій.

У межах гуманітарних ініціатив мешканці цих територій можуть отримати базову допомогу, необхідну для повсякденного життя. Особливу увагу приділяють маломобільним групам населення — для них передбачено спеціалізовані гігієнічні набори. Також надаються стандартні гігієнічні комплекти, які допомагають забезпечити базові потреби людей у складних умовах.

Підтримку можуть отримати люди, які відповідають щонайменше одному критерію (не застосовується для зони 0–20 км):

люди віком 60+ (пенсіонери);

люди з інвалідністю;

родини з 3-ма або більше неповнолітніми дітьми;

одинокі батьки / опікуни;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

родини, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Окрім цього, реалізуються програми фінансової підтримки. Йдеться про багатоцільову грошову допомогу для громадян, які постраждали від обстрілів, мешканців прифронтових громад, а також тих, хто нещодавно евакуювався з небезпечних територій. Така підтримка покликана допомогти людям покрити найнеобхідніші витрати та адаптуватися до нових умов життя.

Важливу роль у наданні допомоги відіграють партнерські організації. Зокрема, субпартнер благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» — фонд «Мирне небо Харкова» — забезпечує населення наборами непродовольчих товарів і продуктовими пакунками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Харківській області: що відбувається з цінами.

Також Politeka повідомляла, По 12 300 гривень на людину: у Харківській області надають грошову допомогу для пенсіонерів і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: де дійсно нададуть підтримку.