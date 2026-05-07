Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році зазнала низки змін, які впливають на строки подачі документів і розміри виплат.

Йдеться про рішення Міністерства соціальної політики, яким термін подачі документів на підтримку на проживання продовжили до 1 червня 2026 року.

Це дало можливість більшій кількості внутрішньо переміщених осіб звернутися за виплатами.

При цьому, грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області для дітей призначається з 1 лютого 2026 року незалежно від доходу батьків, якщо заяву подано до встановленого дедлайну.

Розмір такої виплати становить 3000 грн на дитину. Окремо зміни торкнулися непрацездатних переселенців.

Після підвищення прожиткового мінімуму ті, кому раніше припинили виплати через перевищення доходу, можуть повторно подати документи на перегляд.

Якщо це зробити до 1 червня 2026 року, кошти нарахують з 1 січня 2026 року. У разі пізнішого звернення виплати почнуть надходити з місяця подачі заяви.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області також передбачає окрему підтримку для людей з інвалідністю.

Вони можуть отримувати щомісячно по 3000 грн на особу. Для інших категорій переселенців розмір допомоги становить 2000 грн на людину.

Крім того, було збільшено тривалість отримання виплат. Кількість шестимісячних періодів підтримки розширили з чотирьох до п’яти.

Це дозволяє найбільш вразливим категоріям довше залишатися під державною підтримкою.

Паралельно в Україні триває інформаційна кампанія для внутрішньо переміщених осіб. Основна мета цієї ініціативи полягає у забезпеченні рівного доступу переселенців до соціальних послуг у нових громадах та поясненні механізмів отримання соцдопомоги.

