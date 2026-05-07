Подорожание продуктов в Харьковской области фиксируется сразу в нескольких категориях, передает Politeka.

Как сообщает сайт Минфин, зафиксированы новые цены в категориях от рыбы до базовой бакалеи и мясных изделий, где за месяц произошли заметные ценовые изменения.

В сегменте рыбы зафиксирован рост стоимости живого карпа (1 кг). Текущая цена составляет 265,00 грн, в то время как в апреле средний уровень держался на отметке 249,23 грн. В динамике за месяц продукт прибавил 19,50 грн, с постепенным переходом от 245,50 грн к новому ценовому плато.

Мясная группа показывает еще более выраженное изменение. Колбаса вареная «Ашан лекарственная» (1 кг) стоит 399,90 грн. Месяцем ранее средняя стоимость была 385,35 грн, а в отдельные дни апреля опускалась до 359,90 грн. Общий прирост за период составляет около 40 грн., что отражает стабильное повышение без резких колебаний.

В категории растительных жиров ситуация более равномерна. Масло «Олейное» рафинированное (850 мл) в мае продается в среднем за 98,87 грн. В апреле показатель составил 95,77 грн. Разница между месяцами составляет 4,50 грн, с незначительными колебаниями внутри отдельных торговых сетей — от 96,50 до 105,50 грн в зависимости от магазина.

Как показывает общая картина, подорожание продуктов в Харьковской области происходит неравномерно: наибольший прирост зафиксирован в мясной категории, тогда как рыба и растительное масло демонстрируют более умеренную, но стабильную восходящую динамику.

Аналитические данные свидетельствуют о том, что изменения формируются постепенно и зависят от сегмента товаров, однако общий тренд на рынке продовольствия остается повышающим.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: жителям рассказали о важных нюансах