Подорожчання продуктів у Харківській області фіксують одразу в кількох категоріях, передає Politeka.

Як інформує сайт Мінфін, зафіксовано нові ціни в категоріях від риби до базової бакалії та м’ясних виробів, де за місяць відбулися помітні цінові зміни.

У сегменті риби зафіксовано зростання вартості живого коропа (1 кг). Поточна ціна становить 265,00 грн, тоді як у квітні середній рівень тримався на позначці 249,23 грн. У динаміці за місяць продукт додав 19,50 грн, із поступовим переходом від 245,50 грн до нового цінового плато.

М’ясна група демонструє ще більш виражену зміну. Ковбаса варена «Ашан лікарська» (1 кг) наразі коштує 399,90 грн. Місяцем раніше середня вартість була 385,35 грн, а в окремі дні квітня опускалася до 359,90 грн. Загальний приріст за період становить близько 40 грн, що відображає стабільне підвищення без різких коливань.

У категорії рослинних жирів ситуація більш рівномірна. Олія «Олейна» рафінована (850 мл) у травні продається в середньому за 98,87 грн. У квітні показник складав 95,77 грн. Різниця між місяцями становить 4,50 грн, із незначними коливаннями в межах окремих торгових мереж — від 96,50 до 105,50 грн залежно від магазину.

Як показує загальна картина, подорожчання продуктів у Харківській області відбувається нерівномірно: найбільший приріст зафіксовано в м’ясній категорії, тоді як риба та олія демонструють більш помірну, але стабільну висхідну динаміку.

Аналітичні дані свідчать, що зміни формуються поступово й залежать від сегмента товарів, однак загальний тренд на ринку продовольства залишається підвищувальним.

