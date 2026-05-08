Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі пов’язують передусім із сезонними факторами, а подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксують на тлі сезонного скорочення обсягів бджолопродукту, що вже впливає на ринок, ціни та експортні поставки, повідомляє Politeka.

Галузеві експерти повідомляють про тимчасове зменшення пропозиції продукції. Через це трейдерам доводиться переглядати контракти, коригувати логістику та шукати додаткові варіанти співпраці із закордонними партнерами.

За попередніми оцінками, падіння обсягів може становити від 10% до 20% у порівнянні з річними показниками. Частина традиційних напрямків збуту вже стикається з посиленою конкуренцією з боку інших держав, які активно нарощують присутність на зовнішніх ринках.

Фахівці пояснюють ситуацію сезонними особливостями. Нинішній період припадає на паузу між основними етапами збору, тому виробники працюють з обмеженими запасами продукції.

Очікується, що стабілізація ситуації може розпочатися ближче до завершення літа, коли стартує новий виробничий цикл. Попередні прогнози свідчать про можливий обсяг у межах 60–80 тисяч тонн, що загалом відповідає середнім показникам попередніх років.

Українська продукція традиційно орієнтується на європейський ринок, тому будь-які зміни всередині країни швидко позначаються на зовнішніх поставках. У разі скорочення експорту імпортери частіше звертаються до альтернативних постачальників із країн Азії та Південної Америки.

Аналітики зазначають, що вартість напряму залежить від результатів нового збору. Якщо обсяги залишаться нижчими від очікувань, ринок може зіткнутися з подальшим подорожчанням і меншою активністю продажів.

