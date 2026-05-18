Грошова допомога для ВПО в Полтавській області у 2026 році залишається одним із ключових інструментів державної підтримки українців, тож розповідаємо деталі.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області продовжує регулюватися новими рішеннями уряду, повідомляє Politeka.

Міністерство соціальної політики продовжило можливість подачі заяв на виплату грошової допомоги на проживання для ВПО в Полтвській області до 1 червня 2026 року.

Це означає, що громадяни, які ще не встигли оформити виплати або потребують їх перегляду, мають додатковий час для звернення.

Окремо визначено, що нарахування грошової допомоги для дітей ВПО у Полтавській області здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року незалежно від доходів батьків, за умови подання заяви у встановлений термін.

Розмір такої виплати становить 3000 гривень на місяць. Важливі зміни також стосуються непрацездатних осіб серед внутрішньо переміщених громадян.

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму ті люди, яким раніше було припинено виплати через перевищення граничного доходу, отримали право подати документи на повторний розгляд.

У разі подання заяви до 1 червня 2026 року нарахування може бути відновлене з 1 січня 2026 року. Якщо ж документи подаються пізніше встановленого терміну, виплати нараховуватимуться лише з місяця звернення.

Для цієї категорії внутрішньо переміщених осіб розмір щомісячної допомоги становить 3000 гривень на одну людину.

У межах оновлених правил також передбачено продовження тривалості державної підтримки. Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат збільшено з чотирьох до п’яти.

Також уряд продовжує інформаційну кампанію щодо доступу переселенців до соціальних послуг у нових громадах.

Джерело

