Подорожание овощей в Харьковской области фиксируется в мае 2026, передает Politeka.

Как сообщает сайт Минфин жителям, проживающим в этом регионе, рынок демонстрирует неравномерные ценовые колебания между капустой, луком и морковью.

По обновленным данным, большинство позиций овощной корзины показали рост стоимости, хотя динамика отличается в зависимости от продукта и торговой сети.

Капуста белокочанная зафиксировала самый большой скачок среди базовых овощей. Средний уровень составляет 19,37 грн за килограмм, в то время как в апреле показатель был почти вдвое ниже. В рознице цены колеблются от 13,89 до 23,50 грн.

Лук репчатый демонстрирует умеренный рост. Средняя стоимость - 11,46 грн за килограмм. В разных сетях показатели варьируются от 8,89 до 16,50 грн, что свидетельствует о разнице поставок между магазинами.

Морковь также подорожала: средний уровень достиг 21,10 грн. за килограмм. В торговых точках цены колеблются в пределах 19,90–23,50 грн в зависимости от региона продаж и закупочных условий.

Аналитики рынка отмечают, что подорожание овощей в Харьковской области связано с сезонными факторами, сокращением предложения и повышением логистических затрат в снабженческих цепях.

Динамика свидетельствует о неравномерности изменений: отдельные культуры дорожают резкими скачками, другие — постепенно. Это формирует нестабильную ситуацию на рынке свежей продукции.

Также стоит отметить, что в итоге овощной сегмент остается чувствительным к сезонным колебаниям, а ценовые показатели продолжают меняться в зависимости от региона и торговых условий.

