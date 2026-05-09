Подорожчання овочів у Харківській області фіксується у травні 2026 року, передає Politeka.

Як повідомляє сайт Мінфін жителям, які проживають в цьому регіоні, ринок демонструє нерівномірні цінові коливання між капустою, цибулею та морквою.

За оновленими даними, більшість позицій овочевого кошика показали зростання вартості, хоча динаміка відрізняється залежно від продукту та торгової мережі.

Капуста білокачанна зафіксувала найбільший стрибок серед базових овочів. Середній рівень становить 19,37 грн за кілограм, тоді як у квітні показник був майже вдвічі нижчим. У роздрібі ціни коливаються від 13,89 до 23,50 грн.

Цибуля ріпчаста демонструє помірне зростання. Середня вартість — 11,46 грн за кілограм. У різних мережах показники варіюються від 8,89 до 16,50 грн, що свідчить про різницю постачання між магазинами.

Морква також подорожчала: середній рівень досяг 21,10 грн за кілограм. У торгових точках ціни коливаються в межах 19,90–23,50 грн, залежно від регіону продажу та закупівельних умов.

Аналітики ринку зазначають, що подорожчання овочів у Харківській області пов’язане з сезонними факторами, скороченням пропозиції та підвищенням логістичних витрат у постачальних ланцюгах.

Динаміка свідчить про нерівномірність змін: окремі культури дорожчають різкими стрибками, інші — поступово. Це формує нестабільну ситуацію на ринку свіжої продукції.

Також вартр зауважити, що у підсумку овочевий сегмент залишається чутливим до сезонних коливань, а цінові показники продовжують змінюватися залежно від регіону та торгових умов.

