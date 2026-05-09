Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться из-за значительных потерь урожая абрикосов и персиков в Украине, сообщает Politeka.

Причиной стали весенние заморозки, повредившие фруктовые сады в нескольких регионах.

Аналитик ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов сообщил, что сбор абрикосов этого года может сократиться на 40–60%. Для персиков прогноз менее критический, однако потери также остаются существенными – от 30% до 50%.

Больше всего пострадали центральные и южные области. Именно там деревья начали цвести раньше, поэтому холодная погода нанесла максимальный удар по будущему урожаю.

Эксперт объясняет, что даже температура от минус 1 до 3 градусов во время цветения способна уничтожить часть завязи. Дополнительной проблемой стало отсутствие активности пчел из-за затяжного похолодания.

Украина планирует компенсировать нехватку импортом. Основными поставщиками могут стать Турция, Греция, Испания и Молдова. В то же время, полностью закрыть потребности внутреннего рынка будет сложно.

На фоне неурожая ожидается заметное повышение цен. По оценкам специалистов, стоимость фруктов может возрасти на 20–80% в зависимости от ситуации с поставками.

Миронов подчеркнул, что решающее значение имеет продолжительность морозов. Короткие заморозки еще позволяют аграриям применить методы защиты садов, однако несколько холодных суток фактически уничтожают шанс на спасение урожая.

Эксперты предполагают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области может повлиять не только на ассортимент сезонных фруктов, но и на общий уровень цен в магазинах и на рынках.

