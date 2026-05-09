Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області здатен вплинути не лише на асортимент сезонних фруктів, а й на загальний рівень цін у магазинах та на ринках.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через значні втрати врожаю абрикосів та персиків в Україні, повідомляє Politeka.

Причиною стали весняні заморозки, які пошкодили фруктові сади у кількох регіонах.

Аналітик асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов повідомив, що цьогорічний збір абрикосів може скоротитися на 40–60%. Для персиків прогноз менш критичний, однак втрати також залишаються суттєвими — від 30% до 50%.

Найбільше постраждали центральні та південні області. Саме там дерева почали цвісти раніше, тому холодна погода завдала максимального удару по майбутньому врожаю.

Експерт пояснює, що навіть температура від мінус одного до мінус трьох градусів під час цвітіння здатна знищити частину зав’язі. Додатковою проблемою стала відсутність активності бджіл через затяжне похолодання.

Україна планує компенсувати нестачу імпортом. Основними постачальниками можуть стати Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова. Водночас повністю закрити потреби внутрішнього ринку буде складно.

На тлі неврожаю очікується помітне підвищення цін. За оцінками фахівців, вартість фруктів може зрости на 20–80% залежно від ситуації з поставками.

Миронов наголосив, що вирішальне значення має тривалість морозів. Короткі заморозки ще дозволяють аграріям застосувати методи захисту садів, однак кілька холодних діб поспіль фактично знищують шанс на порятунок урожаю.

