Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в мае 2026 года включает повышенные пенсионные выплаты, возрастные надбавки и единовременную поддержку.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области начало поступать вместе с финансированием майских пенсий Пенсионным фондом Украины, сообщает Politeka.

Часть украинцев уже получают повышенные суммы в зависимости от возраста и страхового стажа, а также доплаты, предусмотренные после мартовского перерасчета.

Отдельно некоторые граждане получат выплату в размере 1500 гривен, которая начисляется в определенных условиях.

На 3 мая Пенсионный фонд Украины уже направлял первые средства на майские выплаты.

После мартовского решения Кабинета Министров № 236 части пенсионеров были автоматически перечислены пенсии.

Это касается граждан, имеющих необходимый страховой стаж, в том числе 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, если не предусмотрено другое.

Для отдельных категорий установлены минимальные гарантии пенсионного обеспечения.

Так, пенсионеры от 65 лет, не работающие и не являющиеся ФЛП, при наличии полного стажа получают не менее 4 213 грн. Если сумма меньше, Пенсионный фонд производит доплату до установленного уровня.

Также денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области учитывает повышенные минимальные выплаты для людей от 80 лет со стажем 25 и 20 лет.

Для них минимальная пенсия также составляет 4213 грн. Для пенсионеров от 70 до 80 лет минимальная выплата повышается до 4 050 грн при наличии соответствующего стажа, а в случае его недостатка размер доплаты определяется индивидуально.

Также денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает единовременную выплату 1500 гривен, которую часть украинцев получит в мае вместо апреля.

Речь идет о случаях, когда пенсия или социальная помощь были назначены по состоянию на 1 апреля, но обращение в Пенсионный фонд состоялось позже.

