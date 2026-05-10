Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у травні 2026 року охоплює підвищені пенсійні виплати, вікові надбавки та одноразову підтримку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області почала надходити разом із фінансуванням травневих пенсій Пенсійним фондом України, повідомляє Politeka.

Частина українців уже отримує підвищені суми залежно від віку та страхового стажу, а також доплати, передбачені після березневого перерахунку.

Окремо деякі громадяни отримають виплату у розмірі 1500 гривень, яка нараховується за визначених умов.

Станом на 3 травня Пенсійний фонд України вже спрямовував перші кошти на травневі виплати.

Після березневого рішення Кабінету Міністрів № 236 частині пенсіонерів було автоматично перераховано пенсії.

Це стосується громадян, які мають необхідний страховий стаж, зокрема 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, якщо не передбачено інше.

Для окремих категорій встановлено мінімальні гарантії пенсійного забезпечення.

Так, пенсіонери від 65 років, які не працюють і не є ФОП, за наявності повного стажу отримують не менше 4 213 грн. Якщо сума менша, Пенсійний фонд здійснює доплату до встановленого рівня.

Також грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області враховує підвищені мінімальні виплати для людей віком від 80 років зі стажем 25 та 20 років.

Для них мінімальна пенсія також становить 4 213 грн. Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років мінімальна виплата підвищується до 4 050 грн за наявності відповідного стажу, а у разі його нестачі розмір доплати визначається індивідуально.

Також грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає одноразову виплату 1500 гривень, яку частина українців отримає у травні замість квітня.

Йдеться про випадки, коли пенсію або соціальну допомогу було призначено станом на 1 квітня, але звернення до Пенсійного фонду відбулося пізніше.

