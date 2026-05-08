В Днепре с 15 мая по 14 июня 2026 планируется ограничение движения транспорта, передает Politeka.

Речь идет о сужении проезжей части на улице Передовой в районе дома №316. Решение связано с проведением ремонтных работ на сети ливневой канализации, сообщают городские службы.

Проект реализует Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета. Перед началом работ будет согласована временная схема организации дорожного движения с патрульной полицией, а также определены правила безопасности для участников дорожного движения.

На период вмешательства предусмотрена установка забора, дорожных знаков и сигнального освещения. Отдельное внимание будет уделено организации безопасного прохода пешеходов вблизи участка, где будут продолжаться работы, чтобы уменьшить влияние на движение в районе.

Передовая улица остается одной из ключевых транспортных артерий левобережной части города, поэтому изменения в движении могут влиять на пропускную способность прилегающих направлений в часы пик.

Временные изменения являются частью плановых работ, направленных на обновление инженерной инфраструктуры города и уменьшение аварийных рисков в будущем, что влияет на ограничение движения транспорта в Днепре.

Кроме того, в Днепре также сообщалось о подорожании проезда.

С 9 мая стоимость поездки в автобусах вырастет до 23 гривен.

В настоящее время основной причиной пересмотра называют резкий скачок цен на горючее и смазочные материалы более чем на 50% в месяц, что, по словам перевозчиков, усложняет стабильную работу предприятий. Дополнительно ситуацию усугубляет нехватка персонала: за месяц уволились около 20 водителей и несколько слесарей, из-за чего часть транспорта не выходит на маршруты из-за нехватки кадров и ресурсов на ремонт.

