У Дніпрі з 15 травня по 14 червня 2026 року планується обмеження руху транспорту, передає Politeka.

Йдеться про звуження проїзної частини на вулиці Передовій у районі будинку №316. Рішення пов’язане з проведенням ремонтних робіт на мережі зливової каналізації, повідомляють міські служби.

Проєкт реалізує департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Перед початком робіт буде погоджено тимчасову схему організації дорожнього руху з патрульною поліцією, а також визначено правила безпеки для учасників дорожнього руху.

На період втручання передбачено встановлення огорожі, дорожніх знаків та сигнального освітлення. Окрему увагу приділять організації безпечного проходу пішоходів поблизу ділянки, де триватимуть роботи, щоб зменшити вплив на рух у районі.

Вулиця Передова залишається однією з ключових транспортних артерій лівобережної частини міста, тому зміни у русі можуть впливати на пропускну здатність прилеглих напрямків у години пік.

Тимчасові зміни є частиною планових робіт, спрямованих на оновлення інженерної інфраструктури міста та зменшення аварійних ризиків у майбутньому, що напряму впливає на обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Крім того, в Дніпрі також повідомляли про подорожчання проїзду.

З 9 травня вартість поїздки в автобусах зросте до 23 гривень.

Нині основною причиною перегляду називають різкий стрибок цін на пальне та мастильні матеріали більш ніж на 50% за місяць, що, за словами перевізників, ускладнює стабільну роботу підприємств. Додатково ситуацію погіршує нестача персоналу: за місяць звільнилися близько 20 водіїв і кілька слюсарів, через що частина транспорту не виходить на маршрути через брак кадрів і ресурсів на ремонт.

