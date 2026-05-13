Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предоставлять местные жители и волонтерские платформы, которые помогают переселенцам оперативно находить временное жилье после эвакуации, передает Politeka.

Об этом сообщает сервис « Допомагай », где регулярно обновляют актуальные объявления.

В настоящее время доступны различные форматы проживания – от комнат в квартирах до отдельных домов в сельской местности. Большинство вариантов предусматривают безвозмездное поселение, однако владельцы могут просить помощи в быту или оплату отдельных расходов.

В Пятихатках переселенцу предлагают проживание в частном доме. В доме есть электроснабжение и печное отопление, а санитарные условия расположены во дворе. Владельцы ожидают помощи по хозяйству и поддержанию порядка.

В Днепре доступна комната в многоэтажном доме для женщины с ребенком. Коммунальные платежи оплачивать не нужно. Среди основных требований – соблюдение бытовых правил и взаимное уважение между жителями.

Еще одно предложение было обнародовано в Павлоградском районе. Там ищут старшую женщину для проживания в сельском доме. Владельцы отмечают, что необходима помощь в ежедневных домашних делах. Локация находится подальше от городского шума, поэтому подходит людям, которые ищут спокойные условия.

Перед заселением специалисты рекомендуют уточнять все детали проживания, возможные расходы и обязанности сторон во избежание недоразумений в будущем. Также рекомендуют проверять актуальность объявлений, ведь количество доступных вариантов постоянно меняется.

