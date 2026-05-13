Графики отключения света продлятся по десяткам адресов в Днепропетровской области на 14 мая, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.

Украинцам раскрыли плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 14 мая, которые продлятся из-за профилактических ремонтных работ. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах.

С 07:30 до 18:00 часов в городе Жовти Воды будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Они касаются следующих адресов:

Авангардна: 119, 119А, 121–133 (непарные)

Героив Чорнобыля: 18, 20, 22, 22А, 24–38 (парные)

Мыхайла Грушевського: 88А

Также в городе Жовти Воды не будет электричества с 09:00 – 18:00, однако ограничения будут продолжаться только в домах, расположенных по адресам:

бульвар Свободы: 40, 42, 42А, 44

Березнева: 15–23 (нечетные)

Каштанова: 10–18 (парни)

Незалежна: 13, 13Г, 15–21 (нечетные)

14.05.2026 с 08:00–17:00 часа будут выключать электричество в населенном пункте Новоалександривка. Свет исчезнет по следующим адресам:

Днипровська: 0072

Костянтына Чорного: 7А

Кутова: 4

Малынова: 0035, 11-Б

Прыбережна: 15

Степова: 82

Украинська: 97

Шкильна: 14

Ягидна: 19

Также дополнительные графики отключений света будут действовать с 08:00 – 18:00 часов в селе Лозуватка. Они касаются следующих улиц:

Энергетиков: 1–27

Ивана Франко: 2, 6, 7, 15, 17, 19, 33

Молодежная: 1, 2–18 (парни)

Садовая: 2, 3, 12

Центрально-Городская: 1–16

На 14 мая с 09:00 до 18:00 часов не будет электричества в селе Братське. Электричество исчезнет по адресам:

Схидна: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21.



