Графики отключения света продлятся по десяткам адресов в Днепропетровской области на 14 мая, сообщает издание Politeka.net.
Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.
Украинцам раскрыли плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 14 мая, которые продлятся из-за профилактических ремонтных работ. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах.
С 07:30 до 18:00 часов в городе Жовти Воды будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Они касаются следующих адресов:
- Авангардна: 119, 119А, 121–133 (непарные)
- Героив Чорнобыля: 18, 20, 22, 22А, 24–38 (парные)
- Мыхайла Грушевського: 88А
Также в городе Жовти Воды не будет электричества с 09:00 – 18:00, однако ограничения будут продолжаться только в домах, расположенных по адресам:
- бульвар Свободы: 40, 42, 42А, 44
- Березнева: 15–23 (нечетные)
- Каштанова: 10–18 (парни)
- Незалежна: 13, 13Г, 15–21 (нечетные)
14.05.2026 с 08:00–17:00 часа будут выключать электричество в населенном пункте Новоалександривка. Свет исчезнет по следующим адресам:
- Днипровська: 0072
- Костянтына Чорного: 7А
- Кутова: 4
- Малынова: 0035, 11-Б
- Прыбережна: 15
- Степова: 82
- Украинська: 97
- Шкильна: 14
- Ягидна: 19
Также дополнительные графики отключений света будут действовать с 08:00 – 18:00 часов в селе Лозуватка. Они касаются следующих улиц:
- Энергетиков: 1–27
- Ивана Франко: 2, 6, 7, 15, 17, 19, 33
- Молодежная: 1, 2–18 (парни)
- Садовая: 2, 3, 12
- Центрально-Городская: 1–16
На 14 мая с 09:00 до 18:00 часов не будет электричества в селе Братське. Электричество исчезнет по адресам:
- Схидна: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21.
