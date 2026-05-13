Графики отключения света продлятся по десяткам адресов в Днепропетровской области на 14 мая, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.

Украинцам раскрыли плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 14 мая, которые продлятся из-за профилактических ремонтных работ. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах.

С 07:30 до 18:00 часов в городе Жовти Воды будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Они касаются следующих адресов:

  • Авангардна: 119, 119А, 121–133 (непарные)
  • Героив Чорнобыля: 18, 20, 22, 22А, 24–38 (парные)
  • Мыхайла Грушевського: 88А

Также в городе Жовти Воды не будет электричества с 09:00 – 18:00, однако ограничения будут продолжаться только в домах, расположенных по адресам:

  • бульвар Свободы: 40, 42, 42А, 44
  • Березнева: 15–23 (нечетные)
  • Каштанова: 10–18 (парни)
  • Незалежна: 13, 13Г, 15–21 (нечетные)

свет, отключение электроэнергии. лампочка

14.05.2026 с 08:00–17:00 часа будут выключать электричество в населенном пункте Новоалександривка. Свет исчезнет по следующим адресам:

  • Днипровська: 0072
  • Костянтына Чорного: 7А
  • Кутова: 4
  • Малынова: 0035, 11-Б
  • Прыбережна: 15
  • Степова: 82
  • Украинська: 97
  • Шкильна: 14
  • Ягидна: 19

Также дополнительные графики отключений света будут действовать с 08:00 – 18:00 часов в селе Лозуватка. Они касаются следующих улиц:

  • Энергетиков: 1–27
  • Ивана Франко: 2, 6, 7, 15, 17, 19, 33
  • Молодежная: 1, 2–18 (парни)
  • Садовая: 2, 3, 12
  • Центрально-Городская: 1–16

На 14 мая с 09:00 до 18:00 часов не будет электричества в селе Братське. Электричество исчезнет по адресам:

  • Схидна: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.