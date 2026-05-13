Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують надавати місцеві жителі та волонтерські платформи, які допомагають переселенцям оперативно знаходити тимчасове помешкання після евакуації, передає Politeka.

Про це повідомляє сервіс «Допомагай», де регулярно оновлюють актуальні оголошення.

Наразі доступні різні формати проживання — від кімнат у квартирах до окремих будинків у сільській місцевості. Більшість варіантів передбачають безоплатне поселення, однак власники можуть просити допомогу в побуті або оплату окремих витрат.

У П’ятихатках переселенцю пропонують проживання у приватному будинку. Оселя має електропостачання та пічне опалення, а санітарні умови розташовані на подвір’ї. Власники очікують допомоги по господарству та підтримання порядку.

У Дніпрі доступна кімната в багатоповерховому будинку для жінки з дитиною. Комунальні платежі оплачувати не потрібно. Серед основних вимог — дотримання побутових правил і взаємна повага між мешканцями.

Ще одну пропозицію оприлюднили у Павлоградському районі. Там шукають жінку старшого віку для проживання у сільському будинку. Власники зазначають, що потрібна допомога у щоденних домашніх справах. Локація розташована подалі від міського шуму, тому підходить людям, які шукають спокійні умови.

Перед заселенням фахівці рекомендують уточнювати всі деталі проживання, можливі витрати та обов'язки сторін, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Також радять перевіряти актуальність оголошень, адже кількість доступних варіантів постійно змінюється.

Перед заселенням фахівці рекомендують уточнювати всі деталі проживання, можливі витрати та обов’язки сторін, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Також радять перевіряти актуальність оголошень, адже кількість доступних варіантів постійно змінюється.

