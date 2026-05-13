Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве связывается с увеличением затрат в сфере содержания техники, логистики и обслуживания системы обращения с отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве официально утвердилось после решения исполнительного комитета по обновлению стоимости услуг по вывозу бытовых отходов для населения, учреждений и предприятий, сообщает Politeka.

Новые расчеты были введены для работы КАТП-1628. В среднем корректировка составила около 77%, однако показатели для разных категорий потребителей отличаются в зависимости от типа услуг и объемов начислений.

Для жителей города сбор и транспортировка твердых бытовых отходов теперь обойдется в 83,4 грн вместо предыдущих 47,18 грн. Таким образом, прирост составляет почти три четверти от старого тарифа.

Бюджетные учреждения также получили обновленные цены. Для них увеличение оценивается примерно в 68%, тогда как для других юридических лиц показатель составляет около 42%.

Существенно изменились и тарифы на обращение с крупногабаритным мусором. Стоимость поднялась со 106,86 грн. до 218,5 грн. Кроме того, захоронение отходов теперь стоит 22,48 грн. вместо 11,86 грн.

В городском совете объясняют, что часть жильцов многоквартирных домов не почувствует сразу, поскольку оплата включена в квартплату через жилищно-эксплуатационные организации. Перерасчет в таких случаях будут производить постепенно.

Чиновники уточняют, что решение касается только территории Полтавы. Для населенных пунктов общины планируют отдельные конкурсные процедуры по определению исполнителей соответствующих сервисов.

Специалисты отмечают, что обновленные начисления могут отразиться на ежемесячных расходах как домохозяйств, так и местного бизнеса.

