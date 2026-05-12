Гуманитарная помощь в Одесской области направлена на поддержку пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев, сообщает Politeka.net.
Как говорится на сайте Каритас, проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине» реализуется в 2026 году и направлен на решение жилищных проблем украинцев, чьи дома были повреждены или разрушены в результате боевых действий.
Гуманитарная помощь в Одесской области призвана обеспечить безопасные и достойные условия проживания, восстановить коммунальное жилье для внутренне перемещенных лиц, в том числе пенсионеров, а также поддержать оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах граждан.
В рамках программы вся помощь предоставляется бенефициарам бесплатно.
Деятельность проекта включает несколько ключевых направлений. В частности, предполагается ремонт жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, а также модернизация дома для внутренне перемещенных лиц.
Отдельное направление работы касается поддержки финансовой стабильности пострадавших домохозяйств — в частности, компенсации расходов на аренду жилья и коммунальные услуги, а также сопровождения кейс-менеджеров. Кроме того, в рамках инициативы проводятся гуманитарные ремонтные работы на объектах социальной инфраструктуры.
Помощь оказывается жителям Одесской области, чьи дома получили незначительные или средние повреждения из-за боевых действий. Речь идет, в частности, о восстановлении крыш, замене или ремонте разрушенных окон и дверей, а также восстановлении подвесных потолков.
Формат поддержки может предусматривать как выполнение ремонтных работ подрядными организациями, так и предоставление денежных грантов для самостоятельного восстановления жилья.
Участие в программе могут принять домохозяйства, жилье которых было повреждено после 24 февраля 2022 года в результате боевых действий.
В то же время помощь направляется тем, кто не имеет возможности воспользоваться государственной программой «Восстановление», а также тем, кто раньше не получал жилищную помощь от государства или других организаций для восстановления поврежденного дома в результате российской агрессии.
Отдельно учитывается принадлежность семей к уязвимым категориям. Среди них:
- люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями;
- одинокие родители или матери, самостоятельно воспитывающие детей;
- беременные женщины и матери, кормящие грудью; семьи, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи; домохозяйства с усыновленными детьми;
- семьи с доходом ниже 6300 гривен на одного человека в месяц или потерявшие источник дохода; опекуны, воспитывающие детей;
- а также пенсионеры (60+), которые не имеют поддержки со стороны родственников.
