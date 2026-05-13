В рамках работы центра пенсионеры могут бесплатно получить гуманитарную помощь в Полтаве.

Об этом говорится на сайте благотворительной организации Каритас.

В Полтаве работает социально-реабилитационный центр для местных пенсионеров и внутренне перемещенных лиц от 60 лет. Гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтаве реализовал Благотворительный фонд «Каритас Полтава» при поддержке международных партнеров – Каритас Люксембург и Каритас Австрия.

Пространство создано для поддержки пожилых людей, нуждающихся в медицинской, психологической и социальной помощи, а также возможности активного досуга и общения.

В рамках работы центра бенефициары могут бесплатно получить широкий спектр услуг. В частности, предусмотрено проведение первичного медицинского мониторинга, включающего измерение АД, уровня глюкозы в крови, сатурации, а также электрокардиограмму и другие базовые обследования.

Особое внимание уделяется физической реабилитации и поддержанию здоровья людей старшего возраста. Для посетителей доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ-терапию, прессотерапию и посещение соляной комнаты.

Также в центре проводятся занятия по лечебной гимнастике, направленные на поддержание физической активности и профилактику возрастных изменений организма.

Психологическая поддержка является еще одним принципиальным направлением работы. Для пожилых людей организуют групповые психологические тренинги, а также индивидуальные консультации с психологом, что помогает справиться со стрессом, одиночеством и последствиями вынужденного переселения. Это шанс для пенсионеров получить бесплатные услуги в Полтаве.

Кроме того, в центре активно развиваются творческие и социальные активности. Посетителям предлагают арттерапию, в частности, занятия по глинотерапии, рисованию и художественной росписи. Работают также клубы по интересам – читательский клуб, киноклуб, музыкальный кружок, танцевальные занятия, кружки по вязанию, вышиванию и кулинарии.

Для бенефициаров также организованы ежедневные обеды. Социально реабилитационный центр работает в Полтаве по адресу: ул. Семена Антонца, 24. Прием посетителей осуществляется ежедневно с 09:00 до 17:00.

