Жителям региона следует знать, какие графики отключения света будут действовать в Винницкой области на 13 мая.

Долгие графики отключения света будут действовать по десяткам адресов в Винницкой области на 13 мая, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Продолжатся графики отключения света в Винницкой области на 13 мая в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях. Жителям региона следует знать, где будут продолжаться обесточивания, чтобы быть готовыми к ограничению.

С 09:00–17:00 часов в селе Терешкы не будет электричества из-за плановых работ в электросетях. Свет исчезнет в домах, расположенных на следующих улицах:

Вышнева — 1-21, 30, 40

Молодижна — 1

Нова — 7-9, 11-12

Покровська — 1, 10, 50, 55-112, 115-117, 119-133, 135-136, 138, 141-142, 144, 69А, 88А, 129А

Польова — 1-29, 30, 40, 10А

Шкильна — 2, 2А, 4-15, 15А, 17, 19-23, 25-33, 35-41, 44-58, 60, 62, 64

В селе Журавливка будут продолжаться дополнительные ограничения, которые затронут десятки адресов. Свет будут выключаться с 09:00 до 17:00, однако только в домах, расположенных на адресах:

8 Березня — 1-29, 31, 33, 35, 37, 10А, 21А, 23А

Б. Хмельныцького — 1-12, 15, 18-24, 26

Зарична — 1-9, 11-16, 18-40, 1А, 29А, 34А

Лисова — 1-16, 18, 20, 22, 24-26

Л. Украинкы — 1-10, 12-22, 26, 28, 3А

Медова — 1-21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 1А

Мыру — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Молодижна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-23

Польова — 1-41, 47, 49

Садова — 1-20, 22-34, 36-41, 43, 45

Чкалова — 52

Шевченка — 1, 1А, 2-7, 9-11, 13, 17, 3/2

Шкильна — 1-10, 12-21, 23-35, 37, 37А, 39-40, 43-59, 18А.

